Due milanesi in semifinale di Champions ed entrambe con una qualificazione ancora tutta da conquistare e in forse per la prossima edizione. "Rischiano tutte e due, soprattutto l'Inter che ha partitacce" dice Antonio Cassano durante la puntata odierna della 'Bobo tv' su Twitch, dove l'ex attaccante nerazzurro fa la sua analisi: "Poi c'è anche il derby di Champions, se non mettono punti in cascina prima e in quel momento diventa un inferno per tutte e due.

L'Atalanta va a Torino e gioca con lo Spezia: se fa sei punti, diventa tutto un casino con Roma, Lazio, Atalanta, Inter e Milan per due posti. A meno che una delle due milanesi vince la Champions...".