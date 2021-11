Cassano: “L’Inter ha dominato in lungo e in largo sul Napoli”

Le parole di FantAntonio alla BoboTV

"Le prime tre si giocheranno lo scudetto, l'Atalanta favorita per il quarto posto con Roma e Juve che possono rientrare". Questo quanto dice Antonio Cassano alla BoboTV. "Spot per il calcio Inter-Napoli, e non è strano che ci siano dentro i nerazzurri. Ieri mi sono piaciuti tantissimo come qualità e personalità. E, per la prima volta in stagione, registro un passo indietro del Napoli, al di là del risultato: l'Inter ha dominato in lungo e in largo sotto tutti i punti di vista. Dagli azzurri, invece, poca personalità. Ora c'è da capire come ripartiranno loro e il Milan dopo questi due brutti ko. Anche i rossoneri in grandissima difficoltà a Firenze. Adesso l'Inter ha capito come proseguire il suo percorso".