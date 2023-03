Puntata speciale della Bobo TV dopo il ko dell'Inter contro lo Spezia. Antonio Cassano analizza così il momento delicato vissuto dalla formazione nerazzurra: "Siamo sempre allo stesso punto, l'Inter strameritava di subire la partita. Ma la domanda è: se subisci due gol ogni volta che vai in trasferta qual è il problema? Hai perso otto partite. Se ogni volta sbagli queste fare c'è un problema e lo deve risolvere l'allenatore. Io continuo a pensare che per costruire una squadra vincente, Inzaghi non è adatto. Bisogna cambiare qualcosa perché hai buttato via un altro campionato. Non è concepibile. Inzaghi non cambia mai nulla, queste sono le sue idee e non le cambia. Lo scorso anno ha perso il campionato per un punto e quest’anno sta facendo un disastro: o vince la Champions oppure è un fallimento. Questa partita non conta chi metti in campo, devi portarla a casa".