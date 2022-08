Ospite come di consueto della 'Bobo Tv' di Christian Vieri su Twitch, Antonio Cassano ha parlato del trasferimento di Paulo Dybala alla Roma, spiegando tutti i suoi dubbi sulle reali qualità della Joya: "A 29 anni se sei forte la Juventus non ti manda via. Le 4-5 squadre più forti non l'hanno preso in considerazione nemmeno come riserva. L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto 'vai a casa'. Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per solo 5 milioni annui quando ne voleva 10. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno. Perché nessuno squadra top l'ha voluto, nemmeno Arsenal o Manchester United? L'Inter non è mai stata interessata, ha fatto una sceneggiata per poi prendere Lukaku. I nerazzurri hanno dato via Sanchez che era più forte di Dybala. Il Milan ha preferito aspettare due mesi De Ketelaere, mentre lui è andato in una squadra che è arrivata sesta a guadagnare cifre non astronomiche".