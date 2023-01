Arriva l'appuntamento col commento della giornata di Serie A da parte di Antonio Cassano sul suo profilo Instagram. Questo il suo pensiero su Inter-Hellas Verona: "L'Inter ha trovato il gol con Lautaro Martinez e su quel gol ha fatto la partita. Non mi ha convinto tanto, vero che aveva un po' di infortuni. L'ho vista un po' stanca ma la stanchezza non è un alibi; i calciatori tornati dal Mondiale e che riprendono dopo una preparazione così lunga sono tutti stanchi. Non l'ho vista così esaltante, ma la partita dell'altro giorno serve per l'autostima e la fiducia. Ha avuto l'opportunità di vincere e l'ha vinta facile".