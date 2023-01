"L'Inter ha strameritato la vittoria, ha avuto 5-6 occasioni da gol contro una del Napoli alla fine con Raspadori. La partita l'ha fatta il Napoli, con la sua idea, che però ha fatto prodotto nei due giocatori fondamentali che sono Kvaratskhelia e Osimhen". Lo ha detto Antonio Cassano durante la BoboTV andata in onda nella serata di ieri. "Skrinair e Darmian hanno sempre raddoppiato il georgiano che ha avuto difficoltà come anche Osimhen.

L'Inter è stata brava a difendere molto bene, dove aveva peccato in precedenza, e poi, appena avevano l'opportunità, si allungavano su Lukaku o su Dzeko che veniva a giocare, con Mkhitaryan che ha creato problemi con gli inserimenti - ha analizzato FantAntonio -. Quindi brava l'Inter a essere compatta e poi ad attaccare sui punti deboli dell'avversaria. I nerazzurri sono scesi in campo con l'idea di dover per forza vincere altrimenti addio scudetto, hanno avuto più idea di vincere la partita. Il Napoli un po' meno, ma resta la più forte e la grande favorita per vincere lo scudetto".