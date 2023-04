"Vedevo il Benfica favoritissimo, ma l'Inter ha fatto una partita grandissima a ogni livello. Non me l'aspettavo". Così Antonio Cassano sul match di Lisbona parlando alla BoboTV. "Il Benfica, che con il Napoli è stata una delle più grandi sorprese, non ha giocato bene ma per merito dell'Inter. I nerazzurri hanno fatto una partita da squadra seria. Sul primo gol, palla stratosferica di Bastoni. Anche in difesa non hanno sofferto tanto, eccetto l'unica occasione: Ramos, che a me piace da impazzire, non si è visto mai così come Rafa Silva".