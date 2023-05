"La Lazio ha fatto una buona partita, dando il massimo, poi Sarri dice bene quando parla di cilindrata diversa rispetto all'Inter, che ha fatto una grande prestazione dall'inizio alla fine meritando i tre punti". Antonio Cassano, nel consueto intervento sul suo profilo Instagram, ha restituito questa istantanea della gara andata in scena a San Siro domenica, dove i nerazzurri hanno ribaltato gli avversari da 0-1 a 3-1.

"L'Inter è questa, in assoluto è la squadra più forte assieme alla Juve in campionato - ha aggiunto FantAntonio -. Non sono accettabili 11 sconfitte in 32 partite. Nei dentro o fuori, i giocatori riescono a gestirsi meglio, il tecnico è poco importante in quelle situazioni; negli altri casi, invece, vengono fuori mille problemi. L'Inter è veramente forte, incrocio le dita perché vinca la Champions ma deve stare attenta in campionato".