E' praticamente impossibile che il Milan rimonti due gol all'Inter nel ritorno dell'euroderby di domani, secondo Antonio Cassano: "L'Inter deve giocare in 7, coi ragazzini della Primavera, per essere eliminata. E c'è il rischio che il Milan non ce la faccia a batterla - le parole di FantAntonio durante la 'Bobo TV' -. Con Leao o senza, cambia poco, il Milan è inferiore all'Inter. Il portoghese non è Kakà o Ronaldinho, non lo vedo a quel livello.

Per me deve succedere una catastrofe perché l'Inter esca. Dopo l'andata, l'andamento dell'ultimo mese e i due gol di vantaggio, secondo me non ci sono possibilità per i rossoneri. Poi magari per l'ennesima volta sbaglierò il pronostico...".