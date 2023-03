"L'Inter contro il Lecce ha portato a casa la partita senza fare nulla di particolare, non l'ha presa sotto gamba semplicemente perché aveva perso una settimana prima Bologna". Lo ha detto Antonio Cassano, nel suo intervento durante la puntata odierna della 'Bobo TV', in onda sul canale Twitch di Christian Vieri.

Il focus di FantAntonio, in seguito, si è spostato su Lautaro Martinez, autore del 2-0 definitivo contro i salentini: "Ogni domenica fa gol, per me può arrivare a quota 25 in stagione. Ora io mi aspetto che faccia qualcosa di più in nazionale, Alvarez al Mondiale gli è passato troppo facilmente davanti - le sue parole -. Però è uno che, a differenza ad esempio di Leao, fa sempre la prestazione: lotta, ha personalità. Gli serve qualcosa in più per entrare nella top 5 degli attaccanti più forti al mondo".