Cassano: “Derby, slancio o mazzata per l’Inter. Milan e Napoli sono sulla Luna”

FantAntonio: "Domenica è la prova del nove per entrambe, c'è in palio lo scudetto"

FantAntonio, poi, si concentra sul cammino dei nerazzurri in Serie A: "L'Inter sta viaggiando a gran ritmo, solo che le altre due (Milan e Napoli ndr) sono sulla Luna. Domenica è la prova del nove per entrambe, c'è in palio lo scudetto. Sarà una grande partita, può essere uno slancio o una mazzata per l'Inter: a -10 diventa molto complicato recuperare".