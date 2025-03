La pronta risposta del Napoli al tentativo di fuga in vetta dell'Inter non fa cambiare idea ad Antonio Cassano sulla corsa scudetto: "Per me, il campionato è finito", le parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol', all’indomani della vittoria degli azzurri contro il Milan dopo il successo interno dei campioni d'Italia a spese dell'Udinese.

"Il Napoli dovrebbe vincerle tutte, la vedo complicata - ha aggiunto l'ex attaccante - L'Inter è troppo più forte delle altre e ha delle partite un po' più semplici in Serie A, anche se avrà due derby di Coppa Italia e la Champions".

