Edizione in notturna per la Bobo Tv con Antonio Cassano che si scaglia in maniera pesante contro l'Inter. "Ho visto - dice - una squadra superficiale. Meritava ampiamente di vincere, ma il problema è un altro. Quando hai un allenatore, il Conte della situazione, che non mi fa impazzire ma ti dà talmente tanto veleno e sei talmente spiritato che porti a casa le partite, col Real Madrid come con la Sampdoria. Arrivi a un certo punto e a 25' dalla fine la Samp toglie un trequartista e un attaccante per un difensore e un centrocampista. L'Inter continua a fare cambi ruolo per ruolo. Vuoi metterti a quattro? Cambiare qualcosa? Non possiamo farlo mica noi. Anche l'anno scorso in alcune partite sono entrati con superficialità. In una squadra di non campioni è importante il manico. Conte li faceva andare a mille all'ora".