"La lotta al razzismo è sempre stata al centro delle politiche della FIGC e dell'AIA", si legge sul sito ufficiale dell'Associazione italiana arbitri. Una precisazione doverosa dopo che il neo presidente Carlo Pacifici, nel suo intervento su Radio Rai 1 di stamattina, aveva risposto così rispetto alla decisione di Gabriele Gravina di concedere la grazia a Romelu Lukaku, revocando la squalifica che gli era stata comminata dal Giudice sportivo e poi confermata dalla Corte sportiva d'Appello per l'esultanza del belga mentre dalla curva della Juve piovevano insulti razzisti: "Da parte nostra, non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Se chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato dal pubblico sarà ammonito? Esattamente", le parole di Pacifici.

Qualche ora dopo, il numero uno dell'AIA ha corretto il tiro: "L'impegno degli arbitri sarà sempre quello di contrastare ogni azione od espressione di razzismo, attuando tutti gli strumenti a disposizione qualora si avvertissero manifestazioni di questo tipo. Nel caso specifico l'ammonizione era legata al singolo gesto del calciatore, codificato dal regolamento, e non al contesto generale sul quale gli arbitri in caso di percezione saranno sempre pronti ad intervenire".