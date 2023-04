"Di nuovo accusati di aver violato la lealtà, la probità e la correttezza . Cioè il caposaldo dell’ordinamento sportivo, quel principio sancito dall’art. 4.1 del codice. Chi non lo rispetta, altera le regole del gioco e va incontro a sanzioni pesantissime". Questa, come sottolinea il Corriere dello Sport , sarà l'accusa dalla quale la Juventus dovrà nuovamente difendersi dopo il caso plusvalenze.

"L’avviso di conclusione delle indagini firmato ieri dal procuratore federale Giuseppe Chiné è un fuoco che divampa a una settimana esatta dall’udienza al Collegio di Garanzia, durante la quale i legali bianconeri proveranno a ribaltare proprio quella penalizzazione in classifica - si legge -. Ogni giorno di proroga (sono stati 60 in totale, 40 più 20), concessa dalla procura generale dello sport, è servito agli inquirenti per ricostruire un quadro probatorio molto complesso, tra approfondimento delle carte dell’inchiesta Prisma e interrogatori dell’ultima ora".

Al centro del secondo filone, com'è noto, ci sono le due 'manovre stipendi', con accordi che l'accusa definisce illeciti. Violazioni contestate al club per le stagioni 2019-20 e 2020-21. Accusa riguardanti anche i rapporti con gli agenti dei calciatori e le partnership sospette con le cosiddette “consorelle”.