A due giorni dalla finale del Mondiale Under 20 che vedrà l'Italia di Carmine Nunziata opposta all'Uruguay, Cesare Casadei, leader del gruppo azzurro, si espone in collegamento con Sky Sport: "All'inizio non ci aspettavamo di arrivare a questa finale, ma ora siamo contenti e carichi per affrontare questa partita".

Sei in un momento straordinario, questo Mondiale è una sorta di rivincita per una stagione non certo fortunata per te?

"Parlare di rivincita non saprei, la stagione è stata un po' travagliata. Ci sono state delle problematiche per me, non è stato facile però sono stato accolto molto bene. Sono arrivato con grande voglia di fare e soprattutto di vincere, e lo stiamo dimostrando".

Manca ora l'ultimo tassello per questo gruppo straordinario.

"Assolutamente, la nostra forza al di là delle qualità tecniche sta nel fare gruppo e questo fa la differenza".

Ci aspettavate di arrivare in fondo?

"Certo, sin dall'inizio sapevo che avremmo potuto giocarci le nostre carte anche se la certezza non c'è mai nel calcio. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo anche nella prossima partita".

Avete già preparato la finale con l'Uruguay?

"Certo, loro sono forti perché se sono arrivati in finale un motivo c'è. Ci concentriamo sulle nostre qualità cercando di imporre il nostro gioco come sempre".

Guarderete la finale di Champions domani?

"Non lo sappiamo ancora, speriamo di riuscirci perché la finale di Champions è una grandissima partita. Ma non sappiamo ancora i nostri impegni".

Con l'Inter Primavera hai vinto uno Scudetto con titolo di miglior giocatore, sei legato ai colori nerazzurri.

"Certo, sono arrivato lì da bambino e ho fatto un bellissimo percorso. C'è un bel rapporto, auguro loro il meglio per domani. Spero che tutto vada per il meglio".

Adesso tornerai al Chelsea.

"Non ho la certezza dei miei programmi per la prossima stagione. Sono concentrato sui Mondiali poi sulla prossima stagione ci sarà tempo per pensarci".

Sul dramma dell'alluvione in Romagna.

"Non ho vissuto la problematica in prima persona, ma ho tanti amici e i miei familiari. Tutta la mia vicinanza per chi ha avuto problemi non da poco".

