Albert Cartier, allenatore francese che ha conosciuto Marcus Thuram per aver lavorato con lui ai tempi del Sochaux, è stato raggiunto da Sportitalia.com per parlare dell'impatto eccezionale dell'attaccante transalpino con l'Inter: "Marcus è una bella sorpresa, certamente, ma l'Inter è la squadra che fa più di gol, rimane per il 90% delle partite nella metà campo avversaria. Insomma, quello con i colori nerazzurri era un matrimonio che era destinato per forza a dare buoni frutti. Sottovalutato al suo arrivo? No, secondo me. Perché un giocatore che firma per un club come l'Inter, per definizione deve essere rispettato: in nerazzurro ci arrivi quando hai accumulato certi numeri e dimostrato quanto puoi fare. L'unica cosa che gli mancava era guadagnarsi la chiamata in pianta stabile nella Nazionale francese ed ora ce l'ha fatta. Era un passaggio fondamentale: ora cresce sia con l'Inter che con la Nazionale francese".

Suo papà Lilian, anche per quanto ricorda lei, quanto è importante con i suoi consigli?

"Il papà è una figura importante per tutte le persone. Nella situazione di Marcus, poi, lo è ancora di più. Perché Tikus ha di fronte un esempio incredibile, concreto, di una persona che ha fatto una grande carriera. Niente chiacchiere. Lilian cerca il meglio per il proprio figlio, esattamente come tutti i padri e penso che gli abbia trasmesso un valore in particolare, per quel che ho visto. Ovvero, che per fare carriera nel calcio, come nella vita, servono lavoro ed umiltà".

