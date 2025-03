La protesta della curva dell'Inter si sposta dall'esterno di San Siro al Secondo Anello Verde. Dopo aver esposto uno striscione polemico contro la società per il caro biglietti con la scritta "Il calcio è dei tifosi, la solita menzogna. 65 euro valgono la vostra vergogna" (RILEGGI QUI), la frangia più calda del tifo nerazzurro resterà in silenzio nei primi 20 minuti di Inter-Feyenoord, ottavo di ritorno di Champions League in programma questa sera al Meazza. È quanto viene riferito oggi nella fanzine.

