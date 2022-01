Carnevali: “Scamacca e Frattesi via dal Sassuolo? Una piacevole difficoltà”

L'ad dei neroverdi: "Finché ci sono richieste vuol dire che hai la possibilità di guardare al futuro"

Certificato l'arrivo per la prossima stagione del bomber del Catania Luca Moro, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, intercettato dai cronisti presenti fuori dagli uffici dei neroverdi a Milano parla anche delle possibili uscite degli emiliani, in primis quelle di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi obiettivi caldi dell'Inter: "Abbiamo anche Giacomo Raspadori e Domenico Berardi… Non nascondo che è una difficoltà, anche se piacevole: finché ci sono richieste importanti per questi ragazzi vuol dire che hai la possibilità di poter guardare al futuro in un mercato che è sempre più difficile. Non dobbiamo dimenticarci che è un mercato in cui le possibilità economiche delle società sono pochissime. Siamo fiduciosi, per questo stiamo guardando ai ragazzi giovani: sappiamo che prima o poi dovremo sostituire, non è che possiamo tenere a bada tutte le richieste che possiamo avere".