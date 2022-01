Carnevali: “Scamacca e Frattesi? La nostra politica porta risultati”

Le parole del dirigente neroverde prima di Sassuolo-Verona

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sottolinea ai microfoni di Sky la bontà del progetto neroverde soprattutto in relazione alla crescita dei talenti. "Tanti nostri giocatori piacciono alle big? E' la nostra politica, siamo in Serie A da nove anni, puntiamo su giovani e italiani e ci sta portando a risultati buoni. Giocatori come Scamacca o Frattesi sono ragazzi nel giro della nazionale e questo ci dà grande soddisfazione".