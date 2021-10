Carnevali a Sky: “Marotta mi ha chiesto in estate Raspadori e Scamacca”

Le parole del dirigente neroverde nel pre partita di Sassuolo-Inter

Nel pre partita di Sassuolo-Inter Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita e commentare alcuni rumors di mercato che hanno per protagonista l'Inter.

Come mai Defrel titolare?

Ha parlato con i dirigenti dell'Inter, come ha fatto a resistere alla corte di Marotta per Raspadori e Scamacca?

"Ci ha chiesto tutti e due (ride, ndr). La nostra volontà è sempre stata quella di trattenerli, vogliamo puntare su di loro. Devono crescere, non sono ancora pronti per una grande squadra come può essere l'Inter. Abbiamo avuto tante richieste".