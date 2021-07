Carnevali: “Raspadori piace a tante squadre, richieste importanti per Scamacca”

L'a.d. del Sassuolo ha fatto il punto sui due giovani attaccanti neroverdi che piacciono anche all'Inter

C'è anche il mercato tra i temi affrontati da Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, durante l'intervento dal palco durante la presentazione ufficiale della nuova squadra neroverde. Si parte da Manuel Locatelli, nel mirino di Arsenal e Juventus: "Non solo lui, ma anche tanti ragazzi della nostra squadra come Berardi, Boga e Raspadori piacciono a tante squadre - ammette Carnevali, come raccolto da TMW -. È una fortuna, vuol dire che abbiamo giocatori importanti. La politica nostra non cambia, dobbiamo continuare con questa filosofia, ovvero cercare di costruire una squadra che possa ottenere buoni risultati e avere un occhio importante per quel che riguarda il bilancio della società. In tanti hanno richieste ma il Sassuolo è un club ambizioso ed è giusto che se c'è una richiesta da parte di un club importante deve essere congrua, altrimenti restano e continuano a crescere qui con noi".