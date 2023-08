Dalla sala trofei dell'Inter Headquarter di Viale della Liberazione, a Milano, Carlos Augusto ha registrato il classico video messaggio per i suoi nuovi tifosi: "Non vedo l'ora di vedervi a San Siro", le parole del brasiliano, che sabato incrocerà a San Siro la sua ex squadra, il Monza. "E' un onore indossare questi colori, forza Inter", ha aggiunto.