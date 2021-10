Carica Vidal: “Siamo pronti per la serata di Champions”

Il centrocampista è determinato a dare il massimo nella sfida molto importante del Meazza

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match del Meazza tra Inter e Sheriff Tiraspol, incrocio importante per la truppa di Inzaghi nel percorso di Champions League dopo aver totalizzato un punto nelle due sfide contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Cresce l'attesa spasmodica e prova a tagliarla con la grinta che lo contraddistingue nelle battaglie in mezzo al campo il centrocampista cileno Arturo Vidal, che sul profilo Instagram ha pubblicato una foto accanto al tricolore raffigurante il numero dei 19 Scudetti, commentando a corredo: "Siamo pronti, vamos per questa serata di Champions".