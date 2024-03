Nel corso di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa è tornato ancora una volta sullo scontro verbale tra Francesco Acerbi e Juan Jesus: "Non cominciamo a dire è un insulto come un altro, è un'adrenalina da campo. Non so cosa sia successo, ma se uno parla o tira fuori una questione che riguarda il colore della pelle è razzismo. Punto. Non è offendere l'avversario. Acerbi doveva richiedere scusa anche solo se è stato mal interpretato e invece la parola scusa io non l'ho sentita tanto. Dal punto di vista della Giustizia Sportiva è complicato, perché se si crede a Juan Jesus e non ad Acerbi si crea un precedente...".

