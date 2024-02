Intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web a margine del Trofeo Galbiati, Fabio Caressa commenta Inter-Juventus di ieri sera: "Pensavo peggio, me l'aspettavo più bloccato. L'Inter si è dimostrata superiore alla Juve, però non ho visto neanche il divario di cui ha parlato Simone Inzaghi. Il campionato secondo me è ancora lungo. La Juve sa di essere ancora lì a lottare con l'Inter. C'è una proiezione di punti altissima, è possibile che un po' di rallentamento ci sia". Su Hakan Calhanoglu: "Se non è il primo, oggi è tra i primi tre centrocampisti d'Europa. Grande merito di questo va a Inzaghi".

