Raggiunto da Sky Sport in quel di Dubai, Fabio Capello inquadra la Supercoppa Italiana al via oggi in Arabia focalizzandosi sulla semifinale di domani tra Inter e Lazio: "La partita con la Lazio sarà difficile perché è un un bon momento ed è molto forte. Sarri piange giustamente perché sono il primo ad esaltare l’Inter che è la più forte, ma nel calcio anche io ho perso una Supercoppa da favorito. Succede, ma mi sembra difficile. Diciamo che per l’Inter l’avversario da temere in questo momento è la Lazio".

L'ex allenatore si sofferma poi anche sulle parole di Inzaghi che ha inserito anche il Milan nella lotta scudetto: "Il Milan deve pensare a vincere, è molto staccato e recuperare 9 punti a questa Inter e con la Juve davanti... ‘Si può fare’, deve pensare questo. Dovrebbe giocare tutte le partite come delle finali, poi se gli altri pensano alla Champions e alla Coppa Italia c’è la possibilità di recuperare".

