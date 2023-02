Fabio Capello è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. Tanti i temi trattati, in primis gli obiettivi stagionali delle "big". "Il Napoli è partito e ha continuato a correre, le altre hanno sempre rallentato nei momenti cruciali. Adesso c'è la corsa al secondo posto. Champions? Dobbiamo sperare ancora una volta in un miracolo. Lo può fare il Napoli e per me è tra le favorite".