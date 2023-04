Fabio Capello prova a esprimere ottimismo in vista di Benfica-Inter di questa sera. "Sono curioso di vedere l'Inter - dice a Il Messaggero -. Perché è data per morta, per spacciata e invece ha la qualità per sorprendere, calciatori d'esperienza che se sono nella giornata giusta possono superare il turno. Il problema è che una squadra molto umorale, quindi non sai mai prima cosa ti troverai di fronte".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!