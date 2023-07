"Nella memoria del calcio rimarrai per sempre al top da pallone d’oro che sei. A me, in più, mancheranno le nostre chiacchiere piene di pallone al benzinaio di Dany. Sempre nel mio cuore Luisito". Sono le parole che Esteban Cambiasso utilizza per salutare l'amico Suarez, venuto a mancare oggi all'età di 88 anni. Parole di semplicità e quotidianità che esprimono il grande legame di amicizia che legava il Cuchu ad una colonna portante della storia della Beneamata come Luisito.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!