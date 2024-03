Al termine dell'allenamento della Nazionale francese di ieri, il madridista Eduardo Camavinga si è improvvisato giornalista prendendo metaforicamente un microfono in mano per intervistare a caldo i compagni di squadra. Tra cui Marcus Thuram, che è ovviamente stato al gioco e ha rilasciato le sue impressioni sulla partitella: "E' una questione di organizzazione solida e coerente, prima di tutto - le parole dell'attaccante interista che si possono ascoltare nel video postato sul profilo X de Les Bleus -. Con due punte, Alphonse (Areola, ndr), Kylian (Mbappé, ndr), un 10 come me e Ousmane (Dembélé, ndr) la squadra girava. Dobbiamo ringraziare i tifosi che sono giunti numerosi, prendiamo i tre punti ma il lavoro non è finito".

Quand Cama se transforme en journaliste à la fin de l'entraînement️



Belle analyse de Marcus, Matteo et Ousmane ! #FiersdetreBleus

