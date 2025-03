Eroe nella lotteria dei rigori contro il Bayern Monaco che ha lanciato l'Inter Primavera ai quarti di finale di Youth League, Alessandro Calligaris è rimasto toccato dai complimenti che Simone Inzaghi ha speso pubblicamente per lui durante la conferenza post-Feyenoord: "Ha usato parole forti, mi sono emozionato - le parole del portiere a Gazzetta.it -. Con l’infortunio di Di Gennaro ho vissuto in simbiosi con Sommer e Martinez per diversi mesi. Ho imparato molto. Ci sono sempre stati per ogni consiglio, ogni dettaglio, ogni cosa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!