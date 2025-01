Arriva un'altra bella notizia per il mondo Inter, all'indomani della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League conquistata battendo nettamente il Monaco. A darla è direttamente Hakan Calhanoglu, che sul suo profilo personale Instagram ha informato i tifosi di essere ormai pronto al rientro, quando mancano tre giorni al derby. 'Back' ha scritto il centrocampista turco, allegando un selfie scattato nello spogliatoio dopo l'allenamento. Che questa mattina ha svolto in buona parte con il gruppo, come peraltro aveva anticipato Simone Inzaghi nella giornata di ieri.

