Tenuto a riposo per gran parte delle vincente trasferta di Rotterdam, Hakan Calhanoglu potrebbe tornare in campo dal 1' sabato sera a San Siro per la sfida contro il Monza. Una squadra che porta bei ricordi al regista dell'Inter: il 13 gennaio 2024, infatti, Calha ha firmato la sua prima doppietta in Serie A proprio contro i brianzoli. In quell'occasione l'Inter vinse 5-1 all'U-Power Stadium.

Nel mirino del 20 interista c'è anche un altro prestigioso traguardo personale da tagliare: con una rete raggiungerebbe infatti quota 50 marcature in campionato, diventando il primo turco a riuscirci nella competizione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!