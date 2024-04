Con il gol dell'1-1 segnato all'Udinese, Hakan Calhanoglu ha messo a referto il suo 15esimo (su 15) score dal dischetto con la maglia dell'Inter. Un dato non indifferente che attesta l'infallibilità dagli undici metri del centrocampista turco. A commentare i numeri dell'ex centrocampista del Milan è lo storico rigorista specialista della Beneamata, Alessandro Altobelli che alla Gazzetta ha ampiamente analizzato le qualità del 20 di Inzaghi.

Qual è la miglior dote di Calhanoglu dal dischetto?

"Non si spaventa mai e non si fa prendere dall’emozione. Quando va a calciare un rigore, ha una naturalezza come se stesse per tirare un corner. Difficile trovare un altro con una simile freddezza".

Secondo lei Hakan studi i portieri avversari prima delle partite?

"Di sicuro. Il calcio di oggi è fatto di dettagli e, come i portieri si documentano sugli specialisti della formazione avversaria, anche i tiratori come Calhanoglu guardano come si comportano i portieri".

Analizzi per noi la tecnica di Calhanoglu.

"Parte piano, con passi lenti, e guarda il portiere finché non arriva sul pallone. Aspetta un suo movimento e, se non lo fa, calcia forte e angolato: anche se il portiere indovina l’angolo giusto, su tiri così precisi e potenti non può mai arrivare. Per avere una sicurezza come quella di Calhanoglu ci vogliono allenamento, sangue freddo e un gran calcio".

Anche lei faceva come Hakan?

"Io guardavo il portiere proprio fino all’ultimo e poi calciavo dall’altra parte. Più piano rispetto a Calhanoglu".

Con un tiratore come Calhanoglu, giusto che un bomber come Lautaro, non sempre freddissimo dagli undici metri, faccia un passo indietro?

"Se il risultato è sullo 0-0, mi sembra inevitabile che sul dischetto vada Calhanoglu ovvero lo specialista della squadra. Se invece la partita è 'decisa', allora deve tirare Lautaro, che è in corsa per la classifica dei cannonieri e merita di vincerla".

Quando Calhanoglu è arrivato dal Milan, si sarebbe aspettato che sarebbe diventato così decisivo?

"Nessuno metteva in dubbio il suo valore, ma è innegabile che il nuovo ruolo che Inzaghi gli ha cucito addosso ne stia esaltando il rendimento".

E bravi i dirigenti a prenderlo a parametro zero...

"Direi bravissimi. Zhang è stato spesso contestato, ma è a un passo dal settimo trofeo: vuol dire che ha gestito bene e si è affidato a dei professionisti super come Marotta e Ausilio. La squadra attuale è composta da diversi parametri zero o da elementi arrivati spendendo poco: certe operazioni le chiudono solo quelli che capiscono di calcio".

Anche lei è tra coloro che sognano di vincere lo scudetto nel derby oppure è pronto anche ad aspettare per festeggiare in un San Siro tutto nerazzurro?

"A me interessa lo scudetto e basta. Nel derby o in un’altra partita, conta poco... Questa seconda stella l’Inter l'ha meritata ampiamente".

