Calhanoglu a InterTV: “Loro stanno bene ma noi siamo l’Inter e vogliamo vincere”

Le parole del centrocampista turco a InterTV

A qualche minuto dal fischio d'inizio dell'attesissimo derby d'Italia tra Inter e Juventus è Hakan Calhanoglu a presentarsi ai microfoni di Inter TV per esprimere le sensazioni pre-match: "Sono emozionato perché questa partita è importante non solo per noi ma per tutti i tifosi e il club. Ci siamo preparati bene e spero faremo una grande partita tutti insieme per portare a casa i tre punti".