Reel riassuntivo di un 2023 sopra le aspettative e senza dubbio ricco di soddisfazioni per Hakan Calhanoglu che condivide su Instagram buona parte delle indimenticabili emozioni vissute durante l'anno in conclusione con la maglia dell'Inter e con quella della Nazionale turca. "Grazie per il vostro supporto nel 2023. Ora è tempo di lavorare sodo per quello che faremo nel 2024" scrive il centrocampista nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!