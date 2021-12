Calhanoglu al 90′: “Gara dominata. A livello personale ho sempre più fiducia”

Le considerazioni del centrocampista nerazzurro dopo il sontuoso 3-0 rifilato ai giallorossi

È Hakan Calhanoglu il man of the match di DAZN. Il turco parla così dopo il 3-0 alla Roma: "Il gol da corner? Sì, ho calciato in porta. Ci provo sempre, sul primo palo, ed è entrata bene. C'è un po' di fortuna, ma sono contento di aver fatto gol. E anche per l'assist a Dzeko. Oggi abbiamo dominato, non abbiamo concesso nulla: grande gara".