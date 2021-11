Calhanoglu al 45esimo: “Se facciamo il secondo gol la chiudiamo”

Il turco, autore del gol dell'1-0: "Dobbiamo stare attenti ai loro contrattacchi"

Dopo il duplice fischio di Marinelli, l'autore del gol del momentaneo vantaggio nerazzurro Hakan Calhanoglu esprime il proprio commento su questo primo tempo ai microfoni di Sky Sport: "Questa partita è importante, sappiamo che giocare qui, in questo piccolo stadio, non è semplice. Abbiamo fatto il primo gol ma dobbiamo fare anche secondo e terzo per chiudere. Dobbiamo anche stare attenti perché loro fanno sempre contrattacco, se facciamo la seconda rete la chiudiamo".