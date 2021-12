Calhanoglu a ITV: “Vogliamo difendere il nostro posto, faremo una buona partita”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai canali ufficiali del club prima di scendere in campo

È ancora Hakan Calhanoglu uno dei giocatori più in forma del momento della squadra di Simone Inzaghi che della sfida di oggi contro la Salernitana ne parla così ai microfoni di Inter TV.

"È una squadra che difende bene, dobbiamo stare attenti quando perdiamo palla perché potremmo rischiare qualcosa andando in avanti. Hanno giocatori come importanti come Ribery però sono sicuro che faremo una bella partita".