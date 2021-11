Calhanoglu a DAZN: “Siamo sulla buona strada. Pressioni? Ho fiducia in me”

L'analisi a DAZN dopo Inter-Napoli del centrocampista turco

E quindi come avete deciso?

"Come ha detto prima il mister, chi si sente bene calcia. Io ho fatto gol contro il Milan e oggi volevo calciare"

Cosa ha avuto in più l'Inter?

"Abbiamo giocato bene, il Napoli è forte e fa pressing alto. Alla fine non abbiamo mollato mai. So che gli ultimi 10' erano un po' difficili, ma alla fine contano solo i tre punti".

Stai crescendo, oggi gol e assist. Come ti stai adattando al ruolo di mezzala?

"Quest'anno è un altro ruolo che all'inizio mi metteva difficoltà, poi ho iniziato a fare bene. Ho bisogno di un po' di tempo, i compagni sono nuovi ma mi hanno dato una mano. Voglio continuare così, stiamo bene in mezzo con Barella e Brozovic ma ce ne sono anche altri. Siamo una squadra forte".

Come esce l'Inter a livello di autostima?

"Siamo contenti, abbiamo giocato sempre bene negli scontri diretti e oggi finalmente abbiamo vinto. Siamo sulla buona strada. Ora c'è lo Shakhtar, vogliamo passare il turno in Champions".

"Sì, se hai pressione devi stare rilassato. Se hai troppo stress poi sbagli: devi stare tranquillo, ma ho fiducia in me. Quando calcio devo pensare che il portiere non ha chance di prendere il pallone".