Urbano Cairo, presidente del Torino. interviene durante la 'Milano Football Week' tornando sui problemi finanziari del calcio italiano: "La cosa che mi colpisce è che un Paese come l’Inghilterra che ha un calcio al top, che vende i diritti tv a quattro miliardi e ha gli stadi pieni, ma poi un sacco di squadre inglesi perdono un sacco di soldi. Dobbiamo pensare a un calcio sostenibile, non è una buona cosa calcio che perde in maniera incredibile. Più che mettere regole in Italia ci devono essere regole europee, dei salary cap o simili. Mano a mano che i diritti tv crescono, tutti i denari vanno verso i calciatori, agli allenatori e gli agenti, va benissimo ma serve sostenibilità”.

Parlando in mixed zone, il numero granata ha parlato anche di mercato, partendo dall'interesse per Perr Schuurs: "Ha fatto un grande campionato, con qualità notevolissime. Adesso siamo ancora col campionato in corso e il mercato è lontano. L'obiettivo è tenerlo, poi vediamo che succederà. Possibilità di trattenere Valentino Lazaro? Stiamo parlando di un giocatore di proprietà dell'Inter. Sicuramente ne ragioneremo". Cosa pensa della polemica sul caro biglietti in occasione del derby di Milano in Champions League? "Queste sono gare importanti che in Europa mancava da vent'anni. Ci sono situazioni economiche complesse, non me la sento di giudicare le decisioni degli altri club".

