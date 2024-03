Presente ieri all'evento del Corriere della Sera 'Il tempo delle donne', Urbano Cairo ha parlato dell'arbitraggio di Ayroldi durante Inter-Genoa: "Mi ha mandato un messaggio l’amministratore del Genoa, Andres Blazquez, abbiamo condiviso la tristezza" ha detto il presidente del Torino.

"Il fatto dell’arrivo del VAR era era stato salutato in maniera molto positiva perché era un modo per poter correggere errori umani che tutti possono fare. Poi, però, vedo che molte volte questo non avviene, spesso non ci sono le chiamate perché uno non ci va o, se ci va, magari non corregge la decisione. Mi sono già espresso, preferisco non esagerare: spero che le cose possano andare meglio. Purtroppo gli errori ci sono, e sono tanti. Anche noi del Toro ne abbiamo avuti veramente tanti. Su 27 partite di campionato e un paio di Coppa Italia hanno fermato sei arbitri che ci hanno arbitrato. È una media mica male, no? Uno su cinque".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!