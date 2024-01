Anche il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato quanto avvenuto quest'oggi in Via Rosellini all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A: "Era un’assemblea molto importante, non a caso è venuto anche il presidente Gabriele Gravina. La Serie A ha dimostrato grande compattezza sul diritto di veto, d’altronde mantiene quasi tutto il calcio ed è giusto contare di più".

Il numero uno granata chiarisce poi le intenzioni del club per Alessandro Buongiorno, chiudendo definitivamente la porta al Milan: "Con i rossoneri non è successo nulla. Semplicemente il Milan era interessato a Buongiorno ma il giocatore e noi, in particolare, abbiamo detto che non era in vendita. È stato tutto molto semplice, ci si è visti a cena per dirselo, ma potevamo anche fare una telefonato o mandarci un sms. Se ne riparleremo in estate? In questo momento ci siamo ripromessi di non parlarne proprio, abbiamo detto chiarissimamente di no e basta. Non so quanto costi Buongiorno, non ci ho pensato".

