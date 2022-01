Caicedo, nessun primo allenamento con l’Inter: solo un saluto allo staff di Inzaghi

Domani, quando sarà completato lo scambio di documenti con il Genoa, arriverà la prima seduta in nerazzurro

Quest’oggi Felipe Caicedo è stato ad Appiano Gentile solo per salutare lo staff di Simone Inzaghi. I giocatori dell’Inter erano già rientrati a casa, mentre l’ecuadoriano, dato che non era stato ancora completato lo scambio di documenti, non ha effettuato alcun in allenamento. Domani, quando tutto sarà stato completato, la prima seduta in nerazzurro.