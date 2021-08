Cagliari, Semplici: “Nandez sa di aver sbagliato, mi auguro resti qui”

Il tecnico dei sardi si tiene stretto l'uruguaiano: "E' un giocatore importante"

A poco più di una settimana dal gong che sancirà la fine della sessione di mercato estiva, il 'caso Nahitan Nandez' sembra essere finalmente rientrato. Almeno per Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, che dopo averlo schierato come titolare nel match pareggiato in rimonta con lo Spezia, ora se lo tiene stretto: "Spero che possa restare perché è un giocatore importante - le sue parole in conferenza stampa -. Mi auguro possa continuare qui a Cagliari. È un ragazzo con qualità morali oltre che con grande tecnica. Sa di aver sbagliato".