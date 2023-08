Gaetano Oristanio ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia del Cagliari nel match di Coppa Italia vinto 2-1 dai sardi contro il Palermo. Sceso in campo da titolare, l'ex Inter è stato autore di un ottimo match anche a detta di mister Claudio Ranieri: "Sono soddisfatto, ero sicuro che questi giocatori potessero darci delle buone soluzioni durante il campionato. Oristanio, Sulemana e Augello li abbiamo cercati con il lanternino sul mercato. Hanno fatto un debutto importante davanti a questo pubblico e penso siano piaciuti."

Il classe 2002 è appena passato in rossoblu in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, con opzione per un'eventuale controriscatto da parte dell'

Luca Pesenti