Cagliari-Nandez, pace fatta. Semplici: “Ha chiesto scusa, è convocato”

Il centrocampista uruguaiano potrebbe ora restare in Sardegna

Il tecnico rossoblu, Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia, ha fatto chiarezza sulla situazione, annunciando la sua disponibilità: "Nahitan è convocato: ha avuto un chiarimento col presidente e ha chiesto scusa, quindi domani sarà con noi. Si è sempre allenato con noi. È nella condizione di poter scendere in campo. Sta a me decidere se dal primo minuto o a metà gara. Perché non dovrei affidarmi a un giocatore che è stato importante in passato e che lo sarà in futuro".