Cagliari, Capozucca: “Nandez? Il nostro obiettivo su di lui è chiaro”

L'intervista a DAZN al diesse dei sardi poco prima della sfida ai campioni d'Italia

"Mancano tre partite alla fine del girone d'andata e siamo concentrati a fare punti, visto che ne abbiamo pochi. Poi è chiaro che penseremo anche al mercato. Nandez? Per noi è importante e il nostro obiettivo è tenerlo". Queste le dichiarazioni di StefanoCapozucca a DAZN a pochi minuti dal match del Meazza contro l'Inter. "Strootman via? Smentisco. Lui è un professionista serio e un buon calciatore. Purtroppo ha avuto qualche problema al ginocchio, ma contiamo molto su di lui per ottenere la salvezza", spiega il diesse dei sardi.