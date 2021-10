C&F – Pif ha già investito in Italia nella Pagani: c’è un nome che lega il marchio all’Inter

L'imprenditore Nicola Volpi, azionista della Pagani, è stato membro del CdA nerazzurro

Calcio & Finanza accende i riflettori sugli investimenti in Italia di Pif, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita che negli ultimi giorni è balzato agli onori delle cronache per le voci su una possibile trattativa con Suning in merito all'Inter. Non sarebbe, ricorda C&F, il primo investimento in Italia, visto che lo scorso agosto è stata annunciata dalla Horacio Pagani (marchio di lusso del settore automobilistico) una partnership a lungo termine proprio con Pif, divenuto azionista di minoranza.